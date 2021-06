Rocco Hunt e Ana Mena: arriva ‘Un Beso de Improviso’, versione spagnola di Un Bacio all’Improvviso

Il 18 giugno arriva la versione spagnola di 'Un Bacio all'Improvviso', 'Un Beso de Improviso' di Rocco Hunt e Ana Mena.

È finalmente disponibile il video di Un Bacio all’Improvviso, il nuovo singolo di Rocco Hunt e Ana Mena. Venerdì 18 giugno, il brano uscirà anche nella versione in spagnolo Un Beso de Improviso.

Il video è diretto da Fabrizio Conte ed è stato girato in Spagna, tra Barcellona e la Costa Brava (Calella de Palafrugell).

Rocco Hunt unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina. La loro A un passo dalla Luna, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato i 350 milioni di stream totali. È inoltre rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK).

Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione A un paso de la luna ha guadagnato 4 dischi di Platino ed è stato per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al 1° di LOS40. La hit estiva ha vinto il Premios Odeón 2021 (premio dell’industria fonografica spagnola) per la categoria miglior videoclip. Il brano ha ricevuto ben due nomination agli awards spagnoli: nella categoria mejor videoclip, di cui è stato vincitore, e in quella mejor canción pop.