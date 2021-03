Rocco Hunt e Ana Mena con i Reik, esce ‘A un Paso de la Luna Remix’: «Portiamo il brano in Messico»

Rocco Hunt e Ana Mena 'sbarcano' in Messico grazie alla collaborazione con i Reik, che si sono detti emozionati per questa collaborazione.

È fuori A un Paso de la Luna Remix (Sony Music) di Reik & Rocco Hunt X Ana Mena, una nuova versione dell’inarrestabile hit di Rocco Hunt e Ana Mena, con la speciale collaborazione della pluripremiata pop band messicana Reik, che ha all’attivo Latin Grammy Awards e Latin Billboard Music Awards, oltre ad aver conquistato i LOS40 Music Awards.

«In questo momento difficile per la musica e per il mondo dello spettacolo in generale – commenta Rocco Hunt – e dopo il grande successo collezionato da A un paso de la luna in Spagna, sono felice che il nostro brano arrivi anche in Messico e onorato di poter collaborare, assieme ad Ana Mena, con un gruppo come i Reik, che hanno tanto seguito nella loro nazione. Non vedo l’ora che la situazione migliori per poter andare in Messico e vivere quel bellissimo territorio non solo attraverso la musica, ma anche con la nostra presenza! Sono davvero contento e orgoglioso di portare avanti la tradizione della musica italiana in Messico».

Il brano vanta la preziosa produzione di due dei produttori più importanti della scena internazionale, Andres Torres e Mauricio Rengifo. Tra le innumerevoli hit hanno dato vita al successo internazionale Despacito e il mix dell’American Grammy-nominated mix engineer Tom Norris.

I Reik: «Siamo super emozionati di partecipare a questa canzone»

Il brano rappresenta un altro grande momento per Rocco e Ana che, dopo il successo in Italia e in Spagna, portano la loro musica dall’Europa al Centro e Sud America.

«Siamo super emozionati di partecipare a questa canzone. – commentano i Reik – L’opportunità di collaborare con artisti che fanno cose diverse da quelle che facciamo noi, son sempre cose super belle. Speriamo che al pubblico piaccia il brano tanto quanto è piaciuto a noi partecipare».

«Son davvero felice di portare A un paso de la luna in Messico – aggiunge Ana Mena – e soprattutto di lavorare insieme ai Reik che sono meravigliosi! Sono onorata e super felice davvero!!! Spero che passi rapidamente questo periodo per poter venire in Messico e magari fare dei live con i ragazzi!».