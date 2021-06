Damiano dei Måneskin risponde a Emma: «Il giudizio contro il femminile è più feroce e più svilente»

In un'intervista a 'Vanity Fair', Damiano dei Måneskin commenta le parole di Emma sul presunto sessismo a Eurovision.

I Måneskin – o meglio, Damiano – commentano le parole di Emma Marrone su Eurovision e sessismo. La band è infatti in copertina su Vanity Fair, a cui hanno rilasciato una lunga e ricca intervista. E – tra gli argomenti trattati dalla band neo-vincitrice dell’Eurovision Song Contest – c’è proprio una recente dichiarazione di Emma. In conferenza stampa per presentare il Fortuna Live 2021, Emma aveva infatti dichiarato che «all’Eurovision del 2014 molti italiani si indignarono per un paio di pantaloncini dorati».

«Forse il mio era un pezzo troppo rock per una donna all’Eurovision. – dice Emma, che poi continua parlando di Damiano – Oggi si indignano contro i francesi che hanno criticato un ragazzo a petto nudo e con i tacchi. Nessuno però, ai tempi, si è indignato per quelle accuse fatte nei miei confronti».

Damiano ha voluto proprio commentare le parole della collega.