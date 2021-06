Classifiche Billboard: supremazia BTS, Måneskin decimi nella chart Global Excl. US.

I BTS confermano il loro dominio nelle classifiche Billboard, mentre i Måneskin conquistano la decima posizione nella Global Excl. US.

La classifica Billboard Excl. US Hot 100 vede confermata in prima posizione – per la seconda settimana consecutiva – i BTS con Butter, ma premia anche i nostri Måneskin. Zitti e Buoni dei Måneskin si trova infatti in decima posizione, un risultato incredibile arrivato in seguito alla vittoria dell’Eurovision Song Contest, mentre i BTS confermano la loro supremazia.

Ma andiamo con ordine. Butter dei BTS conquista la vetta sia della Billboard Global 200 che della Billboard Global Excl. US. I dati rilasciati da Billboard segnano 19.1 milioni di stream in USA and 140.200 download nella settimana che termina il 3 giugno.

Nella storia della Hot100, 54 canzoni hanno debuttato al numero 1 e Butter è la 23esima a confermarsi in vetta per due settimane consecutive. Il successo dei BTS si conferma nella Hot 100, nella Global 200 e nella Global Excl. USA, cioè nella classifica globale che esclude gli ascolti statunitensi. Ed è in questa chart che troviamo invece i Måneskin in decima posizione. Inutile sottolineare che Zitti e Buoni è l’unica entry italiana. I dati Billboard parlano di 31.5 milioni di stream (segnando una crescita del 6%) al di fuori degli USA nella settimana che termina il 3 giugno. La band romana entra anche nella Billboard 200 al 22esimo posto, migliorando rispetto alla 26esima posizione della scorsa settimana.