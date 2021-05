CCN – Comedy Central News: Michela Giraud intervista Colapesce e Dimartino

Colapesce e Dimartino sono gli ospiti della seconda puntata di 'CCN - Comedy Central News' condotto da Michela Giraud.

I cantautori siciliani Colapesce e Dimartino sono gli ospiti della seconda puntata di CCN – Comedy Central News in onda venerdì 21 maggio alle 23.00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW). Ad intervistarli la conduttrice del late show Michela Giraud.

Un mix di ritmi sfrenati e lenti, domande fuori luogo e un racconto inedito della vita dei due artisti dopo il successo sul palco del Teatro Ariston, della loro amicizia e della passione che condividono per la musica. A CCN – Comedy Central News Colapesce e Dimartino cercheranno di lasciarsi alle spalle l’indie per diventare i nuovi Matia Bazar. Interpreteranno inoltre a modo loro pezzi di altri cantautori famosi e giocheranno a non prendersi mai troppo sul serio.

LEGGI ANCHE: Torna ‘CCN’, Michela Giraud: «Quest’anno ho svaccato»

Ad affiancare Michela, in ogni puntata di CCN, spazio anche ad un cast di comici imperdibili: Daniele Fabbri, Guia Scognamiglio e Le Coliche, il duo comico formato da Fabrizio e Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio, Carmine Del Grosso. Edoardo Ferrario, comico e imitatore e volto conosciuto per i telespettatori del canale, sarà la special guest della prima puntata.

Ma le sorprese non sono finite, perché il protagonista dello spin-off in onda al termine della puntata, CCN – Il Salotto con Michela Giraud, sarà Ghemon. Presenza fissa come panelist del programma i comici Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Daniele Gattano e Stefano Rapone con la sua Posta del Cuore.