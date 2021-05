Torna ‘CCN’, Michela Giraud: «Quest’anno ho svaccato»

Torna 'CCN – Comedy Central News', condotto da Michela Giraud per il secondo anno consecutivo. Tutte le novità.

Michela Giraud torna alla conduzione di CCN per il secondo anno consecutivo. Se nella prima edizione – raccogliendo il testimone di Saverio Tommaso – Michela aveva dovuto prendere le misure, in questa nuova stagione di CCN – Comedy Central News, le briglie sembrano essere decisamente più sciolte.

«L’anno scorso per me era la prima volta e prendevo in mano le redini del format di Saverio. – dice Michela – Invece quest’anno ho svaccato. Ed è una linea che sarà percorsa in due programmi perché ho cercato di rendere il format più mio. Farò i monologhi e starò in piedi. Vorrei abbattere la quarta parete di finzione del mondo televisivo».

LEGGI ANCHE: Katia Follesa, Michela Giraud e Luca Ravenna: «Lol, l’esperienza più difficile di sempre»

Da un lato CCN e dall’altro il Salotto, confermato anche per il 2021.

«CCN e Il Salotto non sono solo due programmi, ma anche delle grandissime opportunità di scrittura e di creatività. Mai come quest’anno i due format si sono fusi insieme in quello che più che un lavoro è stato un enorme divertimento e speriamo che tutto questo si riesca a trasmettere anche a casa».

Michela Giraud, gli ospiti di CCN e del Salotto: si parte con Roberto Saviano

CCN – Il Salotto con Michela Giraud va in onda al termine di CCN. È uno spazio più intimo dove Michela inviterà gli artisti a confidarsi, ma non solo. Gli ospiti infatti saranno sottoposti ai giochi più disparati come la recita di copioni famosi, cambiare i finali dei film, improvvisare canzoni straniere tradotte in italiano. Entreranno nel salotto di Michela Giacomo Ferrara, Lillo Petrolo, Ghemon e Galeffi. E ancora Willie Peyote, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon, Margherita Vicario e il giovane cantante Wrongonyou.

Saranno, invece, presenza fissa come panelist del programma i comici Tommaso Faoro, Sandro Canori, Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Daniele Gattano e Momoka Banana, mentre a Stefano Rapone sarà affidata per il secondo anno la Posta del Cuore e vedremo Paolo Camilli tentare disperatamente di diventare uno showman.

L’ospite della prima puntata sarà Roberto Saviano e poi, a seguire in ordine di puntata, Colapesce e Di Martino, Paola Barale, Enrico Vanzina, i Coma_Cose, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, Brunori Sas, Fabio Balsamo e Fru del collettivo comico The Jackal e Pintus.

«L’anno scorso strizzavamo l’occhio alla attualità. Ora ci abbiamo messo dentro le mani proprio. Sono tutti inca**ati neri e innervositi. – dice Michela – Non potevamo far finta di stare in un mondo in cui tutti fanno finta di stare bene. Stanno tutti malissimo e noi vogliamo parlare di questa isteria, è sempre difficile stare al passo».

CCN, il cast dei comici

Ad affiancare gli ospiti, in ogni puntata di CCN, spazio anche ad un cast di comici imperdibili: Edoardo Ferrario, comico e imitatore e volto conosciuto per i telespettatori del canale con la sua partecipazione a Stand up Comedy e alle passate stagioni di CCN, sarà la special guest della prima puntata, Daniele Fabbri, comico, sceneggiatore e fumettista italiano nei panni inediti del femministo, Guia Scognamiglio, attrice e autrice parte del mitico trio in rosa Sbratz, pronta a dare i suoi sarcastici consigli glamour e Le Coliche, il duo comico formato da Fabrizio e Claudio Colica, seguitissimo su YouTube. E ancora: l’autore e speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio e il comico, autore e speaker radiofonico Carmine Del Grosso.

Michela avrà inoltre una rubrica tutta sua: Michela in Milan, parodia della nota serie televisiva che vedrà anche il coinvolgimento de Le Coliche e degli stand up comedian Davide Calgaro e Laura Formenti. Chi meglio di lei può prendere di mira tutti i difetti e gli stereotipi dei romani e dei milanesi senza essere assolutamente di parte…o forse sì? Una verità è certa: la cosa più bella di Milano è il treno per tornare a Roma!