CCN, Michela Giraud intervista Roberto Saviano tra serietà e comicità

Il primo ospite di 'CNN - Comedy Central News' è Roberto Saviano, intervistato da Michela Giraud. Ecco il teaser video.

Debutta stasera 14 maggio alle 23 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW) CCN – Comedy Central News ed è un inizio con il botto, perché il primo ospite sarà Roberto Saviano. L’intervista di Michela Giraud verterà su due domande molto importanti: è possibile mescolare serietà e comicità?

Vedremo Roberto Saviano in una versione completamente inedita alle prese con domande sicuramente inedite da parte di Michela Giraud. Si parte dall’esperienza dello scrittore come Professore di Storia dell’economia criminale in America. Ma si parla anche di dissidenti russi e si approda alle barzellette di Pierino raccontate in modo drammatico. Michela Giraud e Roberto Saviano giocano, si confrontano e intrecciano i rispettivi ruoli, dando vita ad un’intervista fuori dagli schemi e offrendo un’immagine inedita, divertente e divertita di Saviano.

Ad affiancare Michela, in ogni puntata di CCN, spazio anche ad un cast di comici imperdibili: Daniele Fabbri, Guia Scognamiglio e Le Coliche, il progetto comico con il volto di Fabrizio e Claudio Colica e la regia di Giacomo Spaconi, Riccardo Cotumaccio, Carmine Del Grosso. Edoardo Ferrario, comico e imitatore e volto conosciuto per i telespettatori del canale, sarà la special guest della prima puntata.