Propaganda Live: Caparezza ospite, Elio omaggia Ezio Bosso

A 'Propaganda Live' Caparezza per la prima volta live presenta il nuovo album. Elio omaggia Ezio Bosso. Tornano anche Colapesce e Dimartino.

Caparezza si esibisce per la prima volta dal vivo con il nuovo album a Propaganda Live. Nuovo appuntamento venerdì 14 maggio con Diego Bianchi Zoro e Propaganda Live, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Puntata ricca di ospiti tra cui Michele Serra, che presenterà il suo ultimo libro e commenterà l’attualità del momento.

Nel corso della serata, Elio si esibirà in un omaggio in ricordo di Ezio Bosso a un anno dalla sua scomparsa. Dopo quattro anni dal suo ultimo album, torna anche per la prima volta live Caparezza con il suo nuovo disco.

Diego Bianchi con il suo reportage torna sul tema dei migranti che tentano di oltrepassare il confine con la Francia a Bardonecchia. È partito anche lui da quei luoghi, dal rifugio di Oulx, che accoglie i migranti in transito, ed è arrivato fino al confine con la Francia, raccogliendo esperienze e testimonianze.

Inoltre, saranno presenti Valerio Aprea con un monologo inedito su Mattia Torre, i nostri esperti Colapesce e Dimartino con nuove critiche musicali, e un divertente video di Memo Remigi.

In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.