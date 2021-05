#tiraccontolitalia: la campagna di TikTok arriva in Liguria

La campagna TikTok #tiraccontolitalia arriva in Liguria. Lingua di terra affacciata sul mare, ma anche culla di importanti personalità storiche e tradizioni culinarie che non ti aspetti.

La community potrà raccontare e scoprire aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokLiguria, #NonSoloPesto. E non solo, presto il profilo ufficiale della regione Liguria sarà popolato da tanti contenuti e curiosità inediti su questa meravigliosa perla italiana.

«Regione Liguria aderisce con convinzione a questa iniziativa di TikTok Italia. – ha dichiarato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Mai come in questo momento il nostro Paese ha bisogno di ripartire, e di ripartire anche grazie alla sua bellezza».

«Una bellezza fatta di paesaggi, cultura, enogastronomia. Tutti elementi che contribuiscono a formare la nostra identità e anche, è giusto ricordarlo, una parte importante della nostra economia. La Liguria ha tanto da dire e da raccontare, anche sui social e soprattutto su TikTok, dove abbiamo da poco aperto il nostro profilo. In attesa di farlo dal vivo accogliendo nuovamente i turisti sul nostro territorio».

La Liguria tra musica e mare

«Sono molto curioso di capire come la community di TikTok, sia dei liguri che dei non liguri, rappresenterà la nostra bella terra con uno strumento innovativo che è anche utile per la promozione del turismo e dei prodotti tipici. – ha commentato Gianni Berrino, assessore al turismo della Regione Liguria – Sarà interessante quindi scoprire come la nuova comunicazione vede la Liguria e le sue attrattività».

Sfatando stereotipi, la community ligure di TikTok è generosa: sulla piattaforma mostra le sue qualità, condividendo generosamente conoscenze, risate e buona musica. Infatti, musicisti affermati, come Annalisa, e nuove voci del panorama italiano, come Alfa, ANNA e Tedua, utilizzano TikTok per mostrare retroscena e condividere un lato inedito e autentico di loro stessi. Tante anche le curiosità e gli insegnamenti, raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora. Per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge una playlist tutta ligure. Da Mare mosso di Tedua & Bresh (due degli esponenti più importanti della scena rap ligure) a Tsunami di Annalisa, Zena di Mike FC (rapper che scrive e canta esclusivamente in genovese) fino ai classici come Crêuza de mä di Fabrizio De André e Genova per noi di Paolo Conte.