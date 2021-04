Lizzo scrive a Chris Evans da ubriaca (e lui le risponde)

Sta rimbalzando sul web lo scambio di messaggi tra Chris Evans e Lizzo, raccontato dalla cantante su TikTok.

Cosa potrebbe mai accadere se un giorno, dopo aver bevuto un po’ più del necessario, finiamo per passare un po’ di tempo sui social network? Nel caso di Lizzo, a quanto pare, si manda un messaggio privato a Chris Evans. La cantante ha condiviso la storia con i suoi fan su TikTok, precisando – nella didascalia – «Ragazzi, non bevete per poi scrivere in privato… a scopi puramente legali, sto scherzando».

Nel video, Lizzo mostra il messaggio che ha mandato al celebre attore. Tre semplicissime emoji – una folata di vento, una donna che gioca a basket e una palla da basket – anche se la cantante non ne spiega il motivo. Come file audio, Lizzo ha usato un file di Tatayanna Mitchell, che recita: «Il motivo per cui sono arrabbiata con questo qui è perché so che non riuscirò a sposarlo. E sinceramente mi ferisce, perché è una specie rara». E, del resto, che Lizzo abbia un debole per Chris è un fatto abbastanza dichiarato.

Poco dopo, Lizzo – sempre su TikTok – ha mostrato ai suoi follower la risposta di Chris Evans. «Non c’è da vergognarsi se si inviano messaggi privati da ubriachi. – scrive l’attore – Solo Dio sa se non ho fatto di peggio su questa app lol». Ovviamente nel secondo TikTok – che è in realtà un duetto con il primo video – Lizzo si limita a mostrare il messaggio e ad esultare. La didascalia parla da sola, «BITCH» scrive infatti la cantante.