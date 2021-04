‘Name That Tune’: Orietta Berti sulle note di ‘Rolls Royce’ di Achille Lauro

A 'Name That Tune', Orietta Berti si esibisce sulle note di 'Rolls Royce' di Achille Lauro nel Lip Sync Duel. Il video.

Dopo essere diventata virale cantando in Lip Sync sulle note di Zitti e Buoni dei Måneskin, Orietta Berti si cimenta con Achille Lauro. Accade sempre nel programma Name That Tune – Indovina la Canzone, in onda su Tv8 e condotto da Enrico Papi.

Orietta Berti si esibisce infatti sulle note di Rolls Royce di Achille Lauro in un’esilarante performance durante il Lip Sync Duel. Inutile sottolineare che, anche stavolta, Orietta Berti si è dimostrata una vera icona. E, sul finale del brano, ha anche usato una sigaretta (spenta) per rendere al meglio il mood del brano.

Nel secondo episodio di Name That Tune – Indovina la Canzone, la squadra delle donne era composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, capace di imporsi nella puntata di esordio guadagnando così l’accesso alla puntata successiva. Le donne devono difendersi dall’assalto del team degli uomini, che annovera tra le proprie fila Bugo, Dodi Battaglia, Jake La Furia e Guillermo Mariotto.

Come sempre, il tasso di ilarità è salito notevolmente con il Lip Sync Duel, in cui Guillermo Mariotto ha mosso il labiale in sincrono con il video di Livin la Vida Loca di Ricky Martin. Orietta Berti, dopo l’esilarante esibizione della scorsa settimana sulle note di Zitti e Buoni dei Måneskin, ha fatto lo stesso interpretando questa volta Rolls Royce di Achille Lauro.