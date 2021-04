‘Bodies’, il Teatro Goldoni di Corinaldo riparte dalla danza

Va in scena dall'11 aprile al 29 maggio 'Bodies', rassegna promossa dal Gruppo Danza Oggi con il Comune di Corinaldo ed AMAT.

Lo storico Teatro Goldoni di Corinaldo (provincia di Ancona) riparte dalla danza. Dall’11 aprile al 29 maggio, la struttura ottocentesca ospiterà infatti Bodies, rassegna promossa e ideata dal Gruppo Danza Oggi in collaborazione con il Comune di Corinaldo ed AMAT.

L’11 aprile si inizia con un confronto (virtuale) con il pubblico, con una formula interattiva con massimo 25 spettatori per volta. Fino al 29 maggio andranno poi in scena spettacoli dal vivo che hanno lo scopo – tra le altre cose – di tornare ad abitare i vicoli e gli scenari storici. Il tutto attraverso i corpi di oltre 20 danzatori per 4 compagnie italiane dal respiro internazionale.

Il 15 Aprile la rassegna apre ufficialmente con Hash_tag/call for interaction, frutto del lavoro della residenza artistica a Corinaldo. Un’analisi della lettura e della distorsione del corpo attraverso la rete di due coreografe internazionali: Nicoletta Cabassi e Simona Lisi. Lo spettacolo sarà disponibile su www.ontheatre.it

Hash_tag/call for interaction, in collaborazione con Cinematica Festival 2021, dà il via alla rassegna di corpi danzanti. La scelta è quella di danzare per recuperare la comunicazione, paradossalmente perduta nel mondo virtuale, sfruttandola all’insegna della libertà di interagire con le sue nuove forme. Sarà la compagnia E.sperimenti Dance Company, direttamente prodotta dal Gruppo Danza Oggi, membro del CID Unesco, a dare il via alla Festa Mondiale della Danza il 29 Aprile.

Bodies, tutti gli appuntamenti

Bodies prosegue con il secondo appuntamento il30 Aprilecon la Compagnia Francesca Selva: Pietà per Icaro. Uno spettacolo che si propone di operare un ribaltamento nella nostra concezione del mito greco. Ai bambini ancora si racconta di come Icaro abbia sbagliato a volare troppo vicino al sole e di come abbia pagato la sua scelta, nonostante gli avvertimenti del padre Dedalo.

Terza tappa di Bodies, l’1 e il 2 Maggio è con la compagnia Rex Estensa: Non tutti sanno che…

Uno spettacolo di Elisa Barrucchieri che ripercorre i dietro le quinte e tutto il processo di creazione ed ideazione. Un’altra manifestazione della comunicazione contemporanea che si scontra con le immutabilmente mutevoli forme della danza.

Bodies si conclude con un viaggio tra le rime dantesche con lo spettacolo Il gran viaggio del divino Dante di Luca Bruna e Mario Ferrari. Un viaggio a passo di danza offerto dalla compagnia Oplas il 29 Maggio. La danza culmina, quindi, con un racconto coreografico dell’Inferno di Dante Alighieri, rinnovando la comunicazione senza tempo della Divina Commedia, che si offre al pubblico da oltre 700 anni.

Qualora le normative anti-covid19 lo permettano gli spettacoli saranno aperti al pubblico con numero contingentato a norma di legge. Info su: www.marcheinscena.it