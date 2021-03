‘Musica Leggerissima’ di Colapesce e Dimartino è il primo brano sanremese a conquistare il Platino

'Musica Leggerissima' di Colapesce e Dimartino è il primo brano di Sanremo 2021 a conquistare il Disco di Platino.

Musica Leggerissima è Disco Di Platino, primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione. Un successo, quello di Colapesce e Dimartino, che si conferma settimana dopo settimana su tutte le classifiche streaming, radio e web. Su YouTube il video ufficiale, diretto da Ground’s Oranges, ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni diventando il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.

Il 19 marzo è uscito I mortali² (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente I mortali, 10 nuove tracce. Troviamo il brano in gara al Festival di Sanremo Musica Leggerissima, la cover di Povera Patria e un nuovo inedito, la title-track I mortali.

A completare la tracklist de I mortali² anche un adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull dal titolo Nati per vivere. Ci sono poi sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: Copperfield, Non siamo gli alberi, Totale, I calendari, Amore sociale e Decadenza e panna.

La label Numero Uno nasce sul solco tracciato dalla mitica casa discografica fondata nel 1969 da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini. La storica etichetta torna oggi sul mercato discografico grazie a Sony Music Italy, che raccoglie la straordinaria eredità della Numero Uno. Numero Uno conferma così il suo ruolo centrale nella storia della musica italiana e si proietta nel futuro.