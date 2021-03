In edicola ‘Addison Rae mi segue su TikTok’, la fanfiction italiana su Addison Rae

'Addison Rae mi segue su TikTok' è la prima fanfiction italiana dedicata ad Addison Rae, in collaborazione con la community di Webboh.

Webboh.it, il sito nato nel 2019 diventato un punto di riferimento per i teenager italiani, la prima fonte di informazione sul mondo dei social con più di 3 milioni di pagine lette ogni mese e più di mezzo milione di follower sui profili Instagram e TikTok, ha collaborato assieme alla sua community alla stesura del libro Addison Rae mi segue su TiK Tok, dedicato ad Addison Rae, fenomeno del momento nonché seconda persona più seguita al mondo su TikTok.

Dal 16 marzo è infatti disponibile in tutte le librerie Addison Rae mi segue su TikTok (Fabbri Editore), una fanfiction nata dalla collaborazione con la community dei lettori di Webboh.it. Il libro racconta le scorribande di Lola, una fan italiana di Addison, che riuscirà a conoscere il suo idolo. La storia, rivolta a un pubblico di adolescenti, insegna a inseguire i propri sogni.

Chi è Addison Rae

Protagonista assoluta è Addison Rae: 20 anni, 78 milioni di follower su TikTok e più di 5 bilioni di like ai suoi video. Subito dopo Charli D’Amelio è lei la seconda persona più seguita al mondo sulla piattaforma cinese. Il suo successo è cominciato a luglio 2019, quando ha caricato il primo video. Era un balletto sulle note di una canzone di Mariah Carey al fianco della sua adorata mamma: la cantante l’ha notata, le ha messo like e da lì la carriera di Addison ha preso il volo.

A meno di due anni di distanza, Addison è diventata un vero fenomeno a livello mondiale. La vogliono tutti: il mondo del cinema, quello della musica, quello della tv. Qualche mese ha debuttato sul set cinematografico per il film He’s all that (Kiss Me), il remake di She’s All That: lei stessa ha annunciato che uscirà nei prossimi mesi (anche in Italia) su Netflix, e proprio lei sarà la protagonista femminile. Quanto alla musica, il 18 marzo è uscita la sua prima canzone da cantante.

Un debutto inaspettato, avvenuto a sorpresa per il suo fandom: la canzone si chiama Obsessed, e in soltanto otto ore ha superato il milione di visualizzazioni su Youtube. Non solo: dal 18 marzo, Addison apparirà anche nell’ultima stagione della serie Keeping Up with the Kardashians (Al passo con i Kardashian, al momento disponibile solo in America).