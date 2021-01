Webboh Awards 2020, premiati Matteo Romano e gli Psicologi

I Webboh Awards 2020 hanno premiato le webstar e i trend più amati dell'anno. In ambito musicale, vincono Matteo Romano e gli Psicologi.

Chi sono le webstar più amate dai teenager? Ce lo dicono i Webboh Awards 2020, i premi più social dell’anno, istituiti dal sito www.webboh.it (il primo portale dedicato interamente al mondo del web). Con quasi 4 milioni di voti distribuiti su 26 categorie ricevuti in soli 10 giorni, i lettori del sito hanno scelto i migliori youtuber, gamer, creators, tiktoker e streamer dell’anno, tra oltre cento candidati.

In termini musicali, i Webboh Awards 2020 hanno premiato Matteo Romano e gli Psicologi, eletti rispettivamente per la Migliore Canzone Social dell’Anno (Concedimi) e come Cantanti dell’anno. Da segnalare anche la canzone WAP di Cardi B feat. Megan Thee Stallion che ha conquistato il premio per il Miglior Trend su Tik Tok.

A premiare i vincitori, per la prima volta nella storia, ci hanno pensato alcuni grandi nomi della televisione e della musica italiana oltre ai personaggi più amati del web. Tra questi figurano la regina del pomeriggio televisivo Barbara D’Urso, la numero uno della domenica Mara Venier, la conduttrice più amata del daytime Antonella Clerici, l’inimitabile narratore del viaggio nei sentimenti di Temptation Island Filippo Bisciglia, l’amato conduttore de I Fatti vostri, nonché voce de Il Collegio Giancarlo Magalli, il volto femminile per eccellenza di DAZN Diletta Leotta, l’attore e regista Paolo Ruffini, il fashion designer Enzo Miccio, l’insostituibile cupido della tv Flavio Montrucchio, l’eclettica attrice, cantante e conduttrice Lodovica Comello, i cantanti Alfa, Shade e Chiara Galiazzo, il conduttore radiofonico Jason Gagliani, il commentatore Esports Ivan Grieco e le star dei social Luciano Spinelli, Jenny De Nucci, Astol, Nicole Rossi, Denis Dosio, Alessandro Andreini, Cecilia Cantarano e Carimadituttodipiù.

Webboh Awards 2020: tutti i vincitori

Tra parentesi la percentuale di voto

Youtuber: Sespo (25%)

Instagrammer: Ferragnez (73%)

Streamer: Homyatol (41%)

Tikoker: Giorgia Malerba (27%)

Gamer: Favij (48%)

House: Stardust House (34%)

Star Internazionale: D’Amelio Family (31%)

Creator Comico: Vincenzo Tedesco (31%)

Collegiale: Andrea Di Piero (39%)

Travel creator: Giovanni Arena (52%)

Fashion influencer: Chiara Ferragni (64%)

Fitness creator: RoberryC (48%)

Coppia dell’anno: Emily Pallini e Michelangelo Vizzini (31%)

Beauty Creator: Pierangelo Greco (29%)

Crew: Q4 (39%)

Personaggio Cringe: Carimadituttodipiù (42%)

TikTok Trend: WAP (37%)

Creator Kids: Me contro te (44%)

Meme: Emily (50%)

Coppia internazionale: Dixie D’Amelio e Noah Beck (46%)

Cantante social: Psicologi (32%)

Food creator: Fatto in casa da Benedetta (46%)

Canzone social: Concedimi di Matteo Romano (38%)

Reactioner: Il Masseo (33%)

Rivelazione dell’anno: Raissa e Momo (21%)

Ship: Davide Vavalà e Sofia Cerio (48%)