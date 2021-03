Il ritorno in studio di Francesca Fialdini: «Questo virus ti fa sentire in colpa»

Dopo essere guarita dal Covid, Francesca Fialdini torna nel suo studio a Da Noi… a Ruota Libera – il programma in onda la domenica dalle 17.20 su Rai1 – e commossa racconta le ultime settimana in isolamento.

«Questo virus ti fa sentire in colpa e ti fa sentire solo. I primi giorni ero preoccupata perché non sapevo se fossi stata o meno fonte di contagio per qualcun altro… non vi nascondo che sono stati momenti molto difficili. Appurato questo il 50% del lavoro era fatto… poi però arriva la solitudine, questo virus ti obbliga a stare giustamente isolato, ma non sai come si comporterà e non sai come reagirà il tuo corpo».