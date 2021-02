‘Le Fate Ignoranti’ su Star Disney+, Ferzan Özpetek: «Ci sarà molta italianità»

Tra le novità di Star, c'è anche la serie 'Le Fate Ignoranti'. Ecco come la descrive il regista Ferzan Özpetek.

Tra le produzioni italiane annunciate durante l’evento di presentazione di Star Disney+ c’è anche Le Fate Ignoranti (oltre a Boris e The Good Mothers). Si tratterà di una serie, un romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale. Le Fate Ignoranti è una serie Star Original del regista turco-italiano Ferzan Özpetek. Quando Massimo, il marito di Antonia, viene ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici. Le Fate Ignoranti è prodotto da R&C Produzioni.

«In questa serie ci sarà molta italianità e molti di quegli elementi che hanno reso affascinante l’Italia nel mondo, dalla luce, alle opere e tanto altro. Sono sicuro che sarà anche un’occasione di rinnovamento per me e per il mio lavoro», ha dichiarato Ferzan Özpetek durante l’evento.

«Ci saranno belle sorprese sui luoghi. – conclude il regista – Voglio sorprendere anche il pubblico che già ha visto Le Fate, lo voglio spiazzare un po’. Ci sarà anche un episodio a Istanbul, ci sono tornato dopo tre anni».

LE FATE IGNORANTI

Romantic Drama, 8 episodi / 50 minuti

Scritta da: Ferzan Özpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi, Massimo Bacchini

Regia: Ferzan Özpetek

Prodotta da: R&C Produzioni