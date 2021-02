Viola Nocenzi, esce il singolo ‘Viola’: «Bisogna essere unici»

Esce il 12 febbraio il nuovo singolo 'Viola', estratto dall'album omonimo di Viola Nocenzi. Il video mostra le bellezze dell'Italia.

Esce il 12 febbraio Viola, secondo singolo estratto dal disco di esordio di Viola Nocenzi (qui la nostra intervista). Il brano è accompagnato da un videoclip.

Cantante e compositrice figlia d’arte, Viola Nocenzi è una rivelazione nel panorama musicale attuale. Personalità fuori dagli schemi, grazie ad un lavoro coraggioso e interessante, ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico e della critica italiana e internazionale. Sia per le doti compositive e vocali della sua autrice che per la produzione di Gianni Nocenzi, genio riconosciuto del sound design.

Viola è riuscita a convincere sia come artista che come persona. Un cielo viola d’autunno demodé, un po’ retrò canta in questo brano, fotografia dell’attesa di un amore. Le seducenti linee vocali della canzone si impongono qui su una metrica che spezza parole e accenti. Composto dalla stessa Nocenzi su testo di Alessio Pracanica, Viola è anche un grido di speranza.

«Anche se le cose vanno male o sembra tutto difficile, la magia esiste, e la salvezza arriva per chi lavora su se stesso, per chi ci mette del suo e vede il mondo con la propria anima, i propri valori e ideali. Bisogna essere unici» racconta l’artista.

Il videoclip di Viola è stato girato sul lago di Como, in due strutture ricettive di grande fascino, a picco sul lago (Vista Palazzo Lago di Como e Hotel Terminus). L’obiettivo è quello di sottolineare la bellezza del nostro paese, che in un momento di grande difficoltà come quello che sta attraversando lotta per rimanere in piedi mantenendo intatta la sua meraviglia.

Una scelta di solidarietà a favore di coloro che custodiscono e promuovono il nostro patrimonio paesaggistico, di bellezza e di arte. Pur muovendosi tra gli spazi del Pop, Viola Nocenzi ha voluto cercare una strada che la rappresentasse con autenticità. Un’artista con una sua personalissima cifra stilistica, libera dalle regole del music business e in grado di dare vita a un genere musicale inedito.