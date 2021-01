Fiorella Mannoia su USA e censura: «Le regole vanno rispettate»

Fiorella Mannoia commenta gli eventi statunitensi e la censura sui social network. Precisando che «le regole vanno rispettate».

In occasione della conferenza stampa del programma La Musica che Gira Intorno, Fiorella Mannoia ha commentato la situazione USA e la censura sui social network.

«Siamo rimasti tutti basiti da quanto successo negli USA. – ha commentato la Mannoia – Nei film abbiamo sempre visto la difesa dei palazzi istituzionali contro gli alieni, invece questi sono entrati liberamente. Cosa abbiamo visto, quindi, nei film?».

«Sulla censura – ha aggiunto poi Fiorella Mannoia – credo ci siano regole che vanno rispettate. In genere sono contro la censura, ma se sei in una casa con delle regole e non paghi quello spazio perché è gratis, le sue regole vanno rispettate. Se la diffusione di fake news mette in pericolo la stabilità di un paese o se ci sono esternazioni che tendono all’odio, un provvedimento bisogna prenderlo».

Infine, sulla situazione italiana, Fiorella ha aggiunto che la priorità è la sopravvivenza.