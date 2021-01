Adriano Celentano a ‘Domenica In’: «Io mi vaccino»

Adriano Celentano, in collegamento telefonico con Mara Venier a 'Domenica In', ha parlato del lockdown e del vaccino.

Nell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 3 gennaio, tra gli ospiti a sorpresa è ‘spuntato’ anche Adriano Celentano. In collegamento telefonico, il Molleggiato ha prima conversato con Giovanna Ralli – presente in studio – e ha poi parlato del periodo di lockdown e del vaccino.

LEGGI ANCHE: Enrico Brignano e i datteri: «Nessuno sa aprire la confezione!»

«Giovanna senti – ha detto Adriano Celentano in collegamento con Domenica In – io sono rimasto colpito dalla tua freschezza e bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto 35 anni in più! Stavo mangiando una mela, ho alzato lo sguardo e ho detto a Claudia Non sarà Giovanna, sarà sua figlia. Sono colpito dalla tua giovinezza».

LEGGI ANCHE: ‘Una Canzone d’Amore Buttata Via’ di Vasco Rossi è la prima canzone del 2021

«Volevo dirti – ha poi aggiunto Adriano Celentano rivolgendosi a Mara Venier – che io e Claudia siamo chiusi da un anno in casa e l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe».

Mara Venier, a questo punto, ha ricordato a Adriano Celentano che in studio era presente Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Al che Celentano ha ribadito: «Non ho mai fatto il vaccino, ma ora io e Claudia siamo disposti a farlo».

La puntata è su www.raiplay.it