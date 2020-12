MINI, a Milano auto in coda per un lavaggio gratuito offerto a tutti gli automobilisti

Si chiama 'We Wash U A MINI Xmas' l'iniziativa di MINI, che a Milano ha offerto agli automobilisti un lavaggio gratuito.

MINI, per il Natale 2020, ha creato We Wash U A MINI Xmas, progetto che prende ispirazione dal celebre leitmotiv natalizio.

We Wash U A MINI Xmas rispecchia in pieno lo spirito irriverente e giocoso di MINI che ha deciso di customizzare l’autolavaggio Levita di Piazza Carrara a Milano e di offrire un lavaggio auto gratuito a chiunque nei giorni scorsi abbia deciso di recarsi presso la struttura per dare lustro alla propria vettura, che fosse una MINI o di un altro brand. Una vera e propria sorpresa che non ha tardato a riscontrare grande successo. Infatti è bastato il passaparola dei primi arrivati a generare una lunga coda di auto, ordinata e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

A Milano il regalo di MINI agli automobilisti

We Wash U A MINI Xmas, però, è anche un regalo speciale che MINI ha pensato per chi non è riuscito a raggiungere l’autolavaggio fisico. Grazie ad una partnership con Wash Out, il servizio di lavaggio auto e moto a domicilio (presente a Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Monza) con prodotti ecosostenibili, nella giornata di giovedì 24 dicembre sarà possibile collegarsi al sito MINI.it/xmas, compilare il form dedicato e conquistare uno dei duemila codici messi a disposizione da MINI per prenotare entro il 31 marzo 2021 un lavaggio gratuito e attendere così l’operatore Wash Out che raggiungerà l’autovettura per un servizio di pulizia completo. Con l’estrazione finale tra tutte le partecipazioni pervenute sul sito e risultate non vincenti, poi, MINI mette in palio altri 5 buoni gratuiti Wash Out, validi fino al 31 marzo 2021. Il regolamento completo dell’iniziativa è su MINI.it/xmas.

Per lanciare il contest, il 24 dicembre sui canali social ufficiali di MINI Italia è apparsa una clip con le immagini raccolte a Milano. Il tutto accompagnato da un’imperdibile reinterpretazione della celebre We Wish You A Merry Christmas, adattata ovviamente sull’iniziativa. Il brano è anche oggetto anche di una pianificazione ADV su Spotify geolocalizzata nelle città in cui è presente il servizio di Wash Out.