Dua Lipa, Nine Inch Nails, Alicia Keys, sono solo alcuni degli artisti che si raccontano in Sog Exploder la serie Netflix

Da Trent Reznor a Dua Lipa passando per Alicia Keys e i The Killers, sono molti gli artisti protagonisti di Song Exploder docu-serie Netflix che porta il pubblico dietro le quinte delle più celebri canzoni.

Song Exploder: la serie Netflix in cui gli artisti si mettono a nudo

Leggi anche:>> Trent Reznor e Atticus Ross firmano la colonna sonora del film Disney Pixar ‘Soul’

Nato come podcast pensato e ideato da Hrishikesh Hirway, da Ottobre è approdato sulla piattaforma streaming con la conduzione di Hirway e la regia del premio Oscar Morgan Neville. In ogni puntata alcuni dei musicisti più celebri al mondo raccontano la realizzazione di uno dei loro brani, tra interviste approfondite, immagini d’archivio e registrazioni grezze. Un viaggio straordinario ed intimo che porta lo spettatore dietro la realizzazione di brani come Losing My Religion, Hurt, Love Again. Uno sguardo intimo su ciò che le ha ispirate sul mondo interiore di questi straordinari artisti.

Protagonisti del primo volume di Song Exploder: canzoni al microscopio Alicia Keys, l’autrice e produttrice premiata con 15 Grammy, e il compositore, paroliere e attore premiato ai Pulitzer, Grammy, Emmy e Tony Lin-Manuel Miranda. I R.E.M., entrati nella Rock & Roll Hall of Fame e il cantante, autore e produttore candidato ai Grammy Ty Dolla $ign.

Nel secondo volume spazio a Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails e Natalia Lafourcade. Una docuserie che vi consigliamo assolutamente di recuperare.

Volume I

Alicia Keys – “Hour Drive“, tratto dall’album Alicia del 2020

Lin-Manuel Miranda – “Wait for It” dal musical Hamilton del 2015

R.E.M – “Losing My Religion” dall’album Out Of Time del 1991

Ty Dolla $ign – “LA” dall’album Free TC del2015

Volume II

Nine Inch Nails – “Hurt” dall’album The Downward Spiral del 1994

Dua Lipa – “Love Again” dall’album Future Nostalgia del 2020

The Killers – “When You Were Young” dall’album Sam’s Town del 2006

Natalia Lafourcade – “Hasta La Raíz” dall’omonimo album del 2015

Crediti foto@