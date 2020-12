‘Plaza’, il nuovo album di Capo Plaza esce il 22 gennaio

Attraverso un video con Fortunato Cerlino, Capo Plaza annuncia l'uscita del nuovo album il 22 gennaio 2021.

Arriverà il 22 gennaio il nuovo album di Capo Plaza, dal titolo Plaza. Ad annunciarlo è lo stesso rapper con un video molto toccante che vede come protagonista Fortunato Cerlino, l’attore noto per la sua partecipazione a L’infermo e alla serie tv Gomorra.

L’album è disponibile in vari formati, tra questi una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede Il Principe Fuoriclasse protagonista. Nel magazine, Capo Plaza racconta la genesi del suo nuovo lavoro e tutto quello che gli è successo dall’uscita dell’album d’esordio ad oggi. Non mancano le lettere dei componenti della sua famiglia e delle persone, artisti, produttori e amici che gli sono stati vicino.

Capo Plaza arriva a questo nuovo lavoro dopo un esordio grandioso con l’album 20, miglior album di debutto del 2018, e il primo posto per il brano Tesla nella classifica annuale dei singoli. Oltre che una serie di collaborazioni che lo hanno consacrato la star multiplatino tra gli artisti più rilevanti della scena urban italiana e internazionale con un totale di 31 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro e oltre 1.2 miliardi di streaming sulle piattaforme digitali.

L’album 20 di Capo Plaza con all’attivo Tre dischi di Platino è ancora nella Top 70 degli album più venduti in Italia a 136 settimane dalla sua pubblicazione. Contiene le hit Tesla (Quadruplo Platino), Giovane Fuoriclasse (Triplo platino), Uno squillo e Ne è valsa la pena (Doppio Platino), Non cambierò mai e Giùda me (Platino), oltre a molte altre.