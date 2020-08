Capo Plaza con Scott Storch nel remix di ‘Fuego del Calor’ (con Ozuna e Tyga)

Esce il 4 agosto il remix di 'Fuego del Calor', che vede Capo Plaza collaborare con il produttore Scott Storch, Ozuna e Tyga.

Esce oggi, martedì 4 agosto, il remix di Fuego del Calor, che mette insieme un team esplosivo composto dal produttore Scott Storch, Ozuna, Tyga e l’italiano Capo Plaza.

Scott Storch ha prodotto innumerevoli singoli di successo tra cui Cry Me A River di Justin Timberlake, Candy Shop e Just A Lil Bit di 50 Cent, Run It di Chris Brown e Fighter di Christina Aguilera. Ha lavorato con artisti iconici tra cui Beyoncé, P!Nk, Gwen Stefani, T.I., Fat Joe, Big Boi, Nas, Snoop Dogg, Lil ’Kim, Kelly Rowland e altri. Recentemente ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti dell’attuale scena musicale internazionale come Post Malone, Roddy Ricch, A Boogie Wit da Hoodie e 6ix9ine.

LEGGI ANCHE: Achille Lauro, esce l’album ‘1990’: apoteosi del pop evergreen

Per Capo Plaza sicuramente si tratta di una collaborazione importantissima, che si aggiunge ai precedenti successi con A Boogie Wit Da Hoodie in Look Back At It e con Aya Nakamura in POOKIE, entrambi doppio disco di platino in Italia.

Il suo ultimo album 20, in classifica da 120 settimane e certificato triplo platino per le vendite, contiene le le hit Tesla (Quadruplo Platino), Giovane Fuoriclasse (Triplo platino), Uno squillo e Ne è valsa la pena (Doppio Platino), Non cambierò mai (Platino), Forte e Chiaro, Interlude, Ora è la mia ora, Coupè, Come me, Vabbene, Giù da me, Billets, New Jeans, Ratata, Nike boy e 20 (Oro).