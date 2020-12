Shawn Mendes annuncia il live benefico ‘Wonder: The Experience’

In occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Wonder’, Shawn Mendes annuncia uno speciale concerto di beneficenza in livestream ‘Wonder: The Experience’.

Wonder è il nuovo, atteso, album di Shawn Mendes, in uscita venerdì 4 dicembre per Island Records / Universal Music. E proprio per la release l’artista ha annunciato il concerto benefico in livestream ‘Wonder: The Experience’, in scena il 6 dicembre. La speciale performance è, dunque, l’occasione per ascoltare dal vivo le tracce del quarto lavoro in studio del pluripremiato cantautore che ha voluto anticipare il progetto con i singoli Monster insieme a Justin Bieber e la titletrack Wonder.

Lo show in streaming, fra l’altro, può essere seguito gratuitamente sul sito dedicato che prevede anche l’opzione aggiuntiva per fare una donazione a sostegno di Social Impact Fund. La nuova fatica discografica di Shawn Mendes segue tre album che hanno debuttato al vertice delle classifiche e le aspettative non possono che essere altissime.

Con undici singoli platino e multi-platino, il cantautore torna dunque alla fine di un anno molto complesso che lo ha visto anche protagonista del documentario Netflix ‘In Wonder’. Insieme al suo storico manager Andrew Gertler e al regista di videoclip musicali Grant Singer, Mendes ha collaborato alla lavorazione del film in cui regala un ritratto intimo di sé.

Performing some songs & telling some stories from the making of Wonder for #WONDERTHEEXPERIENCE, & proceeds will benefit the @shawnfoundation in our efforts to support youth changemakers https://t.co/XaCZa8hA6y pic.twitter.com/JhlycTcaEP — Shawn Mendes (@ShawnMendes) November 30, 2020

Shawn è seguito, infatti, nei suoi ultimi anni, vissuti da un palco all’altro di tour mondiali alle prese con la fama e gli affetti.

‘In Wonder’: la sinossi ufficiale del film

‘In Wonder’ segue il percorso di Shawn Mendes verso la scoperta di sé e l’affermazione personale e professionale dopo le fatiche fisiche ed emotive legate alla sua ascesa e al tour mondiale. Il documentario offre un ritratto commovente del cantautore e dell’artista alle prese con la notorietà e lo stress emotivo di crescere sotto i riflettori.

Incentrato principalmente sulla scalata al successo e il recente tour dell’artista, il film regala uno sguardo inedito sulla vita privata di Mendes, sia tra le mura domestiche sia in viaggio in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia, con filmati di diversi anni che ne immortalano il passaggio da cantastorie precoce a superstar mondiale. (Netflix)

Foto Josiah Van Dien / NETFLIX 2020