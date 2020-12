‘Studio 2054’ di Dua Lipa è da record con più di 5 milioni di spettatori

Dua Lipa con 'Studio 2054' batte il record dei BTS: 5 milioni di spettatori si sono collegati al suo concerto in live streaming.

Studio 2054 di Dua Lipa, come prevedibile, si è rivelato un successo segnando un memorabile record. Il live streaming della pop star ha raccolto più di 5 milioni di spettatori, sintonizzati da oltre 176 paesi. Si sono registrati 1,9 milioni di accessi unici dalla Cina, 95.000 dall’India e 287.050 biglietti sono stati venduti sulle piattaforme di ticketing. Dua Lipa – con Studio 2054 – batte così il record di spettatori a un live streaming (i BTS con Map of The Soul ON:E aveva venduto 993.000 biglietti in 191 nazioni).

Proprio per la grande richiesta il live streaming di Studio 2054 continuerà ad essere disponibile on demand fino a domenica 6 dicembre. La disponibilità durerà fino alle 23:59 su LIVENow con biglietti al prezzo di € 8,50 Euro. Per questo motivo, il numero di 5 milioni di visualizzazioni non è ancora definitivo).

GUARDA LE FOTO DI STUDIO 2054, IL LIVE DI DUA LIPA

«Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto venerdì sera. Questa è stata una produzione molto complessa e ha dimostrato che il nostro business musicale può operare su scala globale. – ha dichiarato Marc Watson, Direttore di LIVENow – Studio 2054 mostra che gli artisti possono creare eventi live unici, progettati per essere vissuti da casa, che deliziano i loro fan e attraggono importanti sponsor. Non è facile, ma abbiamo dimostrato che se ottieni il format creativo e il marketing giusto, c’è una domanda significativa e crescente da parte dei consumatori in tutto il mondo per eventi di musica dal vivo in streaming».

Il record di Studio 2054 e i prossimi eventi di LIVENow

Di fatto, Studio 2054 più che un concerto può essere considerato un film musicale senza le parti recitate e i dialoghi. Un lungo videoclip che, in perfetto accordo con il mood di Future Nostalgia, ha offerto un’immersione totale nelle atmosfere sonore e visive degli anni ’70 e della disco music.

«Sono incredibilmente orgoglioso di Dua e dell’enorme team dietro questa incredibile performance. – ha dichiarato Ben Mawson di TaP music – Era davvero importante per Dua creare qualcosa che andasse oltre i limiti di un normale spettacolo dal vivo o streaming e lei ha più che raggiunto questo risultato con Studio 2054. Per quanto riguarda il pubblico, sarebbe stato difficile fare previsioni solide in quanto il live streaming è un mercato ancora nuovo ed in evoluzione, il che rende ancora più eccitante l’aver raggiunto cifre di visualizzazione sorprendentemente elevate. Abbiamo stimato oltre 5 milioni di spettatori, ma considerando una media di due persone in ogni casa, il numero reale potrebbe essere più vicino a 8 o 9 milioni. Mi aspetto che molte famiglie lo guardino insieme. È stata un’impresa enorme, ma sono così orgoglioso che ancora una volta Dua abbia dimostrato di essere una delle più grandi pop star del mondo».

Il team musicale di LIVENow, guidato da Marc Watson, sta lavorando per offrire prossimamente Song Machine Live dei Gorillaz. Song Machine Live il 12 e 13 dicembre segnerà le loro prime esibizioni dal vivo dopo l’ultima del 2018. Tre spettacoli separati vedranno 2D, Russel Hobbs, Murdoc Niccals e Noodle insieme sul palco con le apparizioni di diversi collaboratori di Song Machine Season One: Strange Timez.