Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia: il diritto più importante per i creator

Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia. ViacomCBS con i suoi canali risponde alla chiamata.

Venerdì 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia promossa dall’ONU. E ViacomCBS – con i suoi canali Super!, Nickelodeon e NickJr – risponde alla chiamata proponendo una giornata con tante attività che possono essere realizzate nelle proprie case coinvolgendo tutta la famiglia. I bambini, del resto, hanno un rapporto molto positivo con la tv. La televisione rimane, infatti, a livello globale l’antistress per eccellenza per 1 bambino su 2 e allo stesso tempo alimenta passioni che vivono sempre di più al di fuori degli schermi.

Giornata dei diritti dell’Infanzia e Super!, il contest sostenuto dai creator

Su Super!, canale 47 del dtt, di tivusat e su Sky 625, i bambini potranno far sentire la loro voce scegliendo tra uno dei diritti inalienabili, non garantiti ai bambini di tutto il mondo. Il diritto di essere ascoltati, di essere amati, di divertirsi e di andare a scuola. I bambini dovranno sceglierne uno di questi quattro e scriverlo su un cartello e registrare un video messaggio da “urlare” al mondo adulto. I video dovranno essere inviati al sito http://contest.supertv.it/dirittideibambini. I contenuti più interessanti andranno in onda su Super! il 20 novembre. Anche alcuni dei creator di House of Talent, protagonisti del nuovo programma Talent Reverse, si sono attivati in prima persona per sostenere questa importante iniziativa.

Il messaggio di Super! non si fermerà all’Italia. Grazie alla collaborazione con House of Talent, saranno coinvolti dei loro creator provenienti dalla Romania. Questo per sostenere questa importante campagna anche a livello internazionale, perché come sempre il lavoro di squadra inclusivo moltiplica il successo.

Nickelodeon e la maratona antibullismo

Da sempre Nickelodeon, brand numero uno di ViacomCBS nella produzione di contenuti d’intrattenimento per bambini, in onda su Sky canale 605, è impegnato nella difesa dei diritti dei ragazzi, dando loro voce, e sostenendoli contro ogni discriminazione. Ancora oggi molti bambini e adolescenti sono vittime di violenze o abusi, subiscono discriminazioni, sono emarginati vivono in condizioni di grave trascuratezza o sono oggetto di atti di bullismo. Nickelodeon da sempre parla il linguaggio dei ragazzi ed è dalla loro parte creando contenuti che possono essere per loro chiari e di facile comprensione, realizzando puntate delle loro serie preferite dedicate alle diverse tematiche che i ragazzi vivono ogni giorno.

Per questo, venerdì 20 novembre dalle ore 18.40, Nickelodeon trasmetterà una maratona di circa due ore dedicata al tema antibullismo, un mix di episodi tratti da due delle serie più amate del mondo Nick: A casa dei Loud e Henry Danger.

NickJr e Paw Patrol

Il weekend del 20, 21 e 22 novembre, alle 20.00, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia promossa dall’ONU, NickJr, il canale prescolare di ViacomCBS Italia in onda sul canale 603 di Sky, trasmetterà una super maratona dedicata a PAW Patrol a tema Mighty Pups.

Si prospetta, dunque, un intero weekend dedicato al gioco in compagnia della fantastica squadra dei super cuccioli! E nello spirito di questa importante giornata, NickJr offrirà la possibilità di vincere dei super giocattoli di PAW Patrol firmati Spin Master, per giocare divertendosi a salvare gli amici e scegliendo nuovi super poteri. Per partecipare bisognerà rispondere ad una domanda sul sito dedicato www.nicktv.it/vincipawpatrol.