Il fenomeno fashion della Lidl Fan Collection: «Un simpatico omaggio ai fan della Lidl»

La 'Lidl Fan Collection' nasce come simpatico omaggio per i fan della Lidl, stando alle parole ufficiali dell'azienda.

Mai avremmo pensato di assistere a code lunghissime e al desiderio degli italiani di impossessarsi a tutti i costi delle scarpe della Lidl, o meglio della Lidl Fan Collection. Eppure, da 24 ore nel nostro paese non si parla d’altro. Come già accaduto in altre nazioni europee, l’arrivo in Italia – a partire dal 16 novembre – della prima collezione di moda firmata Lidl ha creato un polverone mediatico inimmaginabile in questo 2020 caratterizzato da chiacchiericci ben più importanti. E invece la collezione è andata a ruba. Quando l’ufficio stampa della Lidl parla dunque di «fenomeno fashion che la scorsa estate ha imperversato in mezza Europa» dice il vero.

LEGGI ANCHE: Snoop Dogg nella campagna SodaStream: «Aiuto a diffondere l’amore»

Ma com’è nato il fenomeno? Sicuramente i media hanno giocato un ruolo decisivo, ma il plauso va principalmente alla mossa strategica della catena di supermercati di origine tedesca. La collezione è innanzi tutto una Limited Edition – solo un numero limitato di pezzi sono disponibili – ed è veramente a basso costo. Eccezionalità e convenienza spesso non vanno a braccetto. In questo caso, invece, sì. E poi c’è la linea in sé, che strizza l’occhio agli amanti delle sneakers con colori audaci (quelli del logo Lidl) e, a dire il vero, piacevoli. C’è chi parla di kitsch, eppure la cultura del cattivo gusto è lunga, storica e ormai largamente diffusa.

Lidl Fan Collection, nata per i fan

Di foto, commenti, meme e sfottò ne abbiamo visti tantissimi. Ma cosa dice la Lidl sulla propria collezione?

«La collezione di moda targata Lidl fatta di t-shirt, scarpe, ciabatte e calzini che riprendono il nostro logo è un modo simpatico per rendere omaggio ai nostri clienti che, da sempre, si definiscono dei veri e propri fan di Lidl. – dichiara Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione Lidl Italia dichiara – Il design è stato sviluppato internamente da Lidl, giocando con i colori del nostro brand. Il grande successo che la nostra Lidl Fan Collection ha avuto nei Paesi in cui è stata in vendita è stato inaspettato e sorprendente, segno di come Lidl sia davvero un brand innovativo e al passo con i tempi».