MTV EMA 2020: trionfano i BTS, a Diodato il Best Italian Act

L'edizione degli MTV EMA 2020 si è conclusa con il trionfo dei BTS. Ecco l'elenco di tutti i vincitori della serata.

Gli MTV EMA 2020 rimarranno sicuramente nella storia per la loro modalità di svolgimento, estremamente virtuale a causa delle attuali norme in vigore per contenere la pandemia da Covid-19. Come tanti altri eventi svoltisi nei mesi scorsi, la premiazione di quest’anno è avvenuta senza pubblico e con artisti opportunamente distanziati: in compenso, MTV ha realizzato un super stadio high-tech grazie al quale i fan sono stati completamente immersi nella celebrazione (per quanto a distanza). A tenere le fila dello show son state le Little Mix, senza Jesy però (che, a quanto pare, era assente per motivi di salute).

E ora, un breve recap di tutto ciò che abbiamo visto nell’edizione degli MTV EMA più virtuale di sempre. I trionfatori della serata sono stati senza alcuna ombra di dubbio i BTS: i sette Bangtan Boys concludono la serata con ben quattro premi, tra cui Best Song (Dynamite), Best Group, Biggest Fans e Best Virtual Live (Bang Bang Con – The Live).

Diodato si è aggiudicato il Best Italian Act per cui era in nomination con Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random. Karol G ha vinto nella nuova categoria Best Latin e in quella di Best Collaboration per Tusa featuring Nicki Minaj. Lady Gaga ha vinto per Best Artist e DJ Khaled per Best Video. Ad ospitare gli MTV EMAs 2021 sarà invece l’Ungheria.

Da citare anche YungBlud che ha vinto il suo primo award degli EMA come Best Push, mentre le Little Mix, presentatrici e performer della serata (sulle note di Sweet Melody), hanno vinto il premio per Best Pop.

MTV EMA 2020, tutti i vincitori

Best Video

DJ Khaled – POPSTAR featuring Drake starring Justin Bieber

Best Artist

Lady Gaga

Best Song

BTS – Dynamite

Best Collaboration

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Best Pop

Little Mix

Best Group

BTS

Best New

Doja Cat

Biggest Fans

BTS

Best Latin

Karol G

Best Rock

Coldplay

Best Hip Hop

Cardi B

Best Electronic

David Guetta

Best Alternative

Hayley Williams

Video for Good

H.E.R. – I Can’t Breathe

Best Push

YUNGBLUD

Best Virtual Live

BTS BANG BANG CON – The Live

Best Italian Act

Diodato