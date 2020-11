Cartellone misterioso a Campo de’ Fiori a Roma: «We Live in Bad Times»

Una grande affissione misteriosa è comparsa da questa mattina in Piazza Campo De’ Fiori, in uno dei luoghi più iconici del centro storico di Roma. Una scritta in inglese – nero su sfondo bianco – che non poteva passare inosservata a chi si trovava a passeggiare da quelle parti. Anche perché il messaggio è oscuro, cupo, eppure – in un certo senso – motivante.

WE LIVE IN BAD TIMES / WE CAN’T SEE BEAUTIFUL THINGS ANYMORE / WE ARE NOT LOOKING FOR WHAT IS REALLY NECESSARY. Viviamo in tempi difficili, non sappiamo più vedere il bello, non stiamo cercando ciò che è necessario.