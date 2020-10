MTV EMA 2020, conducono le Little Mix: «Per noi è un sogno»

Le Little Mix saranno le conduttrici dei prossimi MTV EMAs 2020 e regaleranno ai fan una incredibile performance.

Saranno le Little Mix a presentare gli MTV EMA 2020. MTV ha da poco dato l’annuncio: l’appuntamento è per domenica 8 novembre (in Italia lo show andrà in onda su MTV, canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

Non solo conduttrici. La girl band regalerà ai fan una performance unica sulle note di Sweet Melody, il singolo tratto dal nuovo album Confetti.

LEGGI ANCHE: MTV EMA 2020, le nomination: in testa Lady Gaga, seguono BTS e Justin Bieber

La notizia è stata lanciata da MTV con un teaser animato, dove le protagoniste sono state trasformate nelle supereroine di un cartone. L’animazione è stata realizzata in collaborazione con la casa di produzione Eddy/Blinkink e Potto, il giovane collettivo francese, e verrà trasmesso da MTV a livello internazionale.

«Che grandissimo onore! Presentare gli MTV EMA è davvero un sogno, un evento incredibile. – hanno rivelato le Little Mix – Siamo delle grandissime fan dello show, adoriamo guardare le diverse performance e scoprirne i vincitori. E quest’anno avremo anche la possibilità di mostrare a tutti i fan il nostro nuovo singolo Sweet Melody, questa sarà la nostra seconda performance agli MTV EMA. Lo show non si ferma, e noi non vediamo l’ora!».

«Siamo felicissimi di ospitare nuovamente le Little Mix, dopo la partecipazione al nostro show a Bilbao nel 2018. – ha affermato Bruce Gillmer, Presidente della Music, Music Talent, Programming & Events di ViacomCBS Media Networks – Presentare lo spettacolo e allo stesso tempo lanciare il loro nuovo singolo è di certo una grande sfida, ma siamo sicuri che questa band così potente riuscirà nell’impresa».

Little Mix: quattro nomination agli MTV EMA 2020

Non soltanto presentatrici e performer, le Little Mix si sono aggiudicate anche ben quattro nomination agli MTV EMA 2020: la prima nella categoria Best Pop, insieme ai BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga, un’altra per Best Group insieme ai 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle e CNCO, una nomination per Best Virtual Live con UNCancelled e Best UK & Ireland Act, insieme ad artisti come Harry Styles, Dua Lipa, Dave e Stormzy. L’anno scorso hanno ricevuto il loro quarto premio agli MTV EMAs per Best UK & Ireland Act alla cerimonia del 2019 di Siviglia.

Quest’anno lo show verrà girato in diversi luoghi in giro per il mondo, tra cui anche l’Ungheria per la prima volta, e Londra. I fan avranno modo di osservare i luoghi più iconici di un Paese dinamico come l’Ungheria, partner ufficiale degli MTV EMA 2020.