View this post on Instagram

Gli ultimi giorni di Settembre Il più delle volte ci si perde Piove poi esce il sole come all’Equatore Le corse del sole sono già più corte A volte chiamerei Nonna ma lì non hanno connessione Chissà cosa si apre quando si chiude un portone Non avvicinarti mai a un petto Se non hai voglia di restarci a mollo Dormi pure Estate, che tanto non ti scordo Gli ultimi giorni di Settembre L’ascolto segretamente Ho i brividi persino al sole Ci provo, ma poi non so nascondermi alle persone🤷🏽‍♂️ Ottobre, ti aspetto🚙🌵💫