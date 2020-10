‘Ogni Mattina’, Ornella Muti e quel tradimento di Adriano Celentano

View this post on Instagram

#Repost @ornellamutifanpage ・・・ Venice Film Festival 1988, Ornella Muti and the photographers who were only waiting for her. "Private code", Ornella Muti acted like Anna, the only one feature in the film directed by Francesco Maselli. A lot of awards: Pasinetti Award for the best actress, Ciak d'oro and Silver Ribbon. Ornella Muti at the top of the Italian cinema. #ornellamuti #cinema #maselli #codiceprivato #filmauro #venicefilmfestival #festivaldivenezia #awards #instagood #instalike #instacool #icons #ornellamutifanpage @ornellamuti @naikerivelli