Addio a Eddie Van Halen, il chitarrista ha perso la sua battaglia contro il cancro

Il chitarrista e fondatore dei Van Halen è morto a 65 anni dopo aver combattuto contro una forma di cancro. L’annuncio del figlio su Twitter.

Si è spento a 65 anni Eddie Van Halen, chitarrista e fondatore dell’omonima band. A dare l’annuncio è stato il figlio Wolfgang che via Twitter ha scritto: “Non riesco a credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e difficile battaglia contro il cancro”.

“Era il papà migliore che potessi mai chiedere”, si legge ancora nel post, accompagnato da una foto in bianco e nero della rockstar. “Ogni momento che ho condiviso con lui sopra e fuori dal palco è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e non penso che riuscirò mai a riprendermi completamente da questa perdita. Ti voglio bene.”

Emigrato negli Stati Uniti ancora bambino, Van Halen iniziò presto a coltivare la sua passione per la musica scoprendo nella chitarra la sua passione. Il rock divenne a breve la via maestra e alla fine degli Anni Settanta, con il fratello, Michael Anthony e David Lee Roth died vita ai Van Halen. Il successo internazionale fu quasi immediato.

Ciò che so è che la chitarra rock & roll come il blues dovrebbe essere una melodia… ma cosa più importante dovrebbe avere delle emozioni (Rolling Stone, 1980 via ANSA)

Inseriti nel 2007 nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, i Van Halen hanno entusiasmato il pubblico di tutto il mondo ma accanto alle luci non sono mancate le ombre. Eddie, infatti, ha sempre dovuto fare i conti con parecchi problemi di salute.

Nel 2000 la prima diagnosi di cancro (alla lingua) poi l’abuso di alcol e droghe che lo portò anche a un lungo percorso di riabilitazione. Infine, l’ultima battaglia che si è conclusa il 6 ottobre 2020.

Foto Kikapress