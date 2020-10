La nuova stagione musicale di Anna: dal freestyle con The Night Skinny al feat. con Gué Pequeno

Inizia ora la nuova stagione musicale di Anna: dopo il successo di 'Bando' il freestyle prodotto da The Night Skinny e il singolo con Gué.

Dopo il successo di Bando e i successivi remix (con MadMan & Gemitaiz per l’Italia, Maxwell per la Germania, Endor per UK, Rich The Kid per l’America e Jul per la Francia), per Anna è il momento di sfornare nuova musica. Del resto, gli ascoltatori l’avevano ampiamente richiesta, anche per percepire diverse sfumature della rapper: se Bando ha superato 88 milioni tra stream e views rendendo Anna la più giovane artista in cima alla classifica dei singoli italiana, il mondo dopo Bando è ancora tutto da creare e da scoprire.

Le danze del ‘nuovo corso’ sono state aperte dal freestyle prodotto da The Night Skinny per la serie Red Bull 64 Bars e che contiene una risposta durissima agli haters. Si tratta però solo del primo di una lunga serie di brani che Anna presenterà nel corso del prossimo autunno. Il 7 ottobre uscirà infatti Bla Bla feat. Gué Pequeno.

La collaborazione con Red Bull (64 Bars è una sfida creativa che mette a dura prova gli artisti nel comporre 64 barre valorizzando tecnica e punch line. Ad oggi i nomi che sono stati invitati a partecipare sono i più apprezzati del rap game come ad esempio Gué Pequeno, Lazza, Marracash, Dani Faiv, Frah Quintale) è del resto ciò che dà il via alla nuova stagione musicale di Anna.

Anna e The Night Skinny, il testo del freestyle per Red Bull 64 Bars

La merda che han sputato su di me nei loro piatti

La vera sofferenza non l’ho provata nei pianti

La vera storia è che nessuno aspettava ‘sti patti

E tieni gli occhi aperti chica, o ti fregano in tanti

Sedici anni

Sei stipendi

Mamma fiera, spandi e spendi

Falsi amici, cinte pure

Vanno e vengono paure

Due problemi, soluzioni

nulla in tasca pantaloni

Mo che mi aspettano fuori

ringrazio Dio per la glory

Glory day

Money rain

Guarda il mio film premi play

Infami sono camuffati mi sembrano dei cosplay x2

Dimmi cosa rimane

Seduti sulle scale

Questi cash che piovono ma il male non si può curare

Dimmi che si può fare

Non voglio amareggiare

Ma mi sembra che sta city è sempre stracolma di male

X2

Cazzo

Che ansia mi mettete cazzo

Tu punti il dito che mi sa è più lungo del tuo cazzo

Tu col tuo amico che se parla ancora sì lo ammazzo

Piove qua a Milano con sto clima fumo sul terrazzo

Poi scrivo le barre per Red Bull ce ne ho un’infinità

Prego che sopporti la mia anima rimani qua

Prego che supporti la mia musica scherzo fanculo

Ho fatto tutto in solitaria, non ho mai dato il culo

Ricordati di me

Come se fossi un’altra

Che poi non c’eri te

Tranquillità mi manca

Tu vuoi la vérité

Un po’ mi sento un’altra

Forse è meglio così

Anna ora si distacca

Affogo nelle pare

Tu non mi puoi salvare

Amo questa musica ti prego lasciami affondare

Non affogo nel mare

Liguria capitale

Amo questa shit

Nelle street devono pompare

Non dire cose strane

No quello non è vero

Spero dormi bene dai le donne hanno una marcia in meno

Spero te ti svegli

Te la imposto drin

Viaggio di sedici ore butto l’ansia cestino l’Autogrill

Mi scrivo i testi da sola

Quanti testi là a scuola

Meglio che resti da sola

Questi qua sotto la suola x2

Questo 64

L’ho fatto proprio io

Sono ancora in piedi e mi ripeto che è merito mio

Chiudo questa poi addio

Non voglio mai l’oblio

Per favore basta con i video