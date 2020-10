I Love My Radio: l’evento finale in diretta radio, tv e social, gli ospiti

Giunge a conclusione il progetto ‘I Love My Radio’: l’11 ottobre l’evento live in diretta radio, tv e social. Ecco tutti gli ospiti e come seguire lo show.

Il progetto radiofonico I Love My Radio giunge al suo evento conclusivo, in programma domenica 11 ottobre in diretta radio, tv e social. Per la prima volta nella storia della radiofonia italiana, tutte le emittenti che hanno aderito all’iniziativa trasmettono all’unisono, live e senza pubblicità.

A presentare l’evento è Gerry Scotti che introdurrà sul palco le esibizioni di tanti artisti che in questi mesi hanno reso possibile I Love My Radio. Tra i nomi annunciati ci sono Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso, attesi con performance inedite on stage.

Inoltre, a impreziosire la serata, anche voci storiche delle radio italiane come Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello eLinus. Proprio la festa finale sarà anche l’occasione per svelare quale, tra le 35 canzoni proposte, è stata votata dal pubblico come la canzone più amata di sempre.

L’evento I Love My Radio sarà in onda dalle 21.00 su RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Rai Radio 2, R101, Radio Subasio, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno.

