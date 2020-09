Ghemon e gli ascolti in streaming: «I podcast sono una mia passione»

‘Musica e Podcast’ è la nuova campagna globale di Spotify che per l’occasione ha chiesto anche a Ghemon quali sono i podcast che ama ascoltare.

Dopo le storie al femminile amate da Gaia Gozzi nei suoi ascolti, anche Ghemon ha raccontato che cosa preferisce ascoltare in streaming tra musica e podcast. Tra gli artisti coinvolti nella campagna globale di Spotify, il cantautore ha infatti rivelato il suo debole proprio per i podcast.

“Sono una mia grande passione – ha raccontato – e li seguo da tanti anni. I miei generi sono quelli musicali e comici. Il mio preferito in assoluto è Questlove supreme di Questlove, il batterista dei The Roots, che riesce a tirar fuori delle cose molto interessanti che non vengono fuori in genere nelle interviste.”

Adoro ascoltare i ‘miei’ Podcast la mattina a colazione

Sempre più apprezzati da un pubblico trasversale, i podcast sono tra i contenuti in maggiore nel mondo dello streaming. Anche per questo, Spotify li ha inseriti nell’ultimo aggiornamento che vede attiva la nuova funzione di condivisione ‘I miei preferiti di sempre’.

Questa opzione permette condividere direttamente dalla home dell’App una playlist con cinque titoli selezionati tra le canzoni e gli episodi podcast che amiamo di più. Come funziona la condivisione? Sia da un account Free sia da utenza Premium, è sufficiente aggiungere alla playlist “I miei preferiti” i brani e i podcast che seguiamo.

Quindi, una volta completata l’operazione, basta selezionare le piattaforme sulle quali condividerla. L’aggiornamento fa parte della campagna globale di Spotify che “Musica e Podcast’ e comprende sia cantanti sia podcaster. Tra i nomi eccellenti ci sono Gaia Gozzi, Emma, Marco Mengoni, Myss Keta e Marco Montemagno.

Foto da Ufficio Stampa Locus Festival