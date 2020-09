Storie di donne e temi sociali: Gaia Gozzi rivela i podcast che ama

‘Musica e Podcast’ è la nuova campagna globale di Spotify che per l’occasione ha chiesto alla cantautrice Gaia quali sono i podcast che ama ascoltare.

Il mondo digitale è in continua evoluzione e le novità si rincorrono quasi quotidianamente. L’ultimo aggiornamento di Spotify vede, per esempio, aggiungersi una nuova funzione di condivisione denominata ‘I miei preferiti di sempre’ che permette di far conoscere a chi ci segue sui social i contenuti che amiamo di più.

L’aggiornamento fa parte della campagna globale di Spotify che “Musica e Podcast” e comprende sia cantanti sia podcaster. Tra i nomi eccellenti ci sono Emma, Marco Mengoni, Gaia, Ghemon, Myss Keta e Marco Montemagno. E proprio alcuni artisti italiani e internazionali hanno svelato che cosa amano ascoltare

LEGGI ANCHE: Damiano Crognali: «I podcast, il nuovo Rinascimento dell’audio»

Gaia è appassionata di storie al femminile e tematiche sociali: “Il mio Podcast preferito è Morgana, senza dubbio, che racconta storie di donne forti che hanno saputo dire la loro in contesti sociali difficili. Altri Podcast che ascolto volentieri sono Venti e Senza Rossetto.”

“Consiglio poi a tutti di ascoltare L’Asciugona di Lodovica Comello – continua Gaia – molto divertente e ironico. Il momento in cui ascolto di più i Podcast è quando sono in viaggio!”

Ma come funziona la condivisione tramite ‘I miei preferiti’? Disponibile per account Free e Premium in tutto il mondo, con questa opzione si possono creare playlist con cinque canzoni e/o episodi dai podcast che seguiamo. Quindi, una volta completata direttamente dalla home dell’App, è sufficiente selezionare le piattaforme sulle quali condividerla.

Foto di Ilaria Ieie da Ufficio Stampa Parole & Dintorni