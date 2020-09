Achille Lauro, glam e punk-rock in ‘Maleducata’: il testo della canzone

Contenuto nella soundtrack della serie Netflix ‘Baby 3’, ‘Maleducata’ è il nuovo singolo di Achille Lauro che torna al mondo punk-rock. Ecco il testo.

Punk, rock, glitter e glam: è questo il mondo di riferimento di Maleducata, nuovo singolo di Achille Lauro in radio e digitale dal 17 settembre. Il brano fa parte della colonna sonora della serie Netflix ‘Baby 3’ e anticipa l’album dell’artista in uscita il 25 settembre.

Gli Anni Settanta tornano, così, a ispirare la musica di Achille Lauro in un mix di eccessi e sfacciataggine in pieno stile rock ‘n’ roll. Non a caso Maleducata è l’inedito con cui viene anticipata ufficialmente la riedizione di “1969”, album Disco d’Oro FIMI/Gkf che riporta in vita l’alter-ego Idol.

Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego “Achille Idol”

In “1969 – Achille Idol Rebirth”, oltre ai brani della versione originale del disco e a Maleducata, sono contenute altre cinque tracce. Si tratta, per citare Lauro, di:

Me ne frego dalla performance Glamour del festival di Sanremo

la poetica e decadente Maledetto lunedì dei due produttori Frenetik and Orange

la struggente ballad 16 Marzo

la sexy Bam Bam Twist

la magistrale riedizione dell’immortale C’Est La Vie Feat Fiorella Mannoia

Achille Lauro: il testo di ‘Maleducata’

Sì, voglio una stupida sigaretta

Sì, sono una stupida coniglietta (muah)

Allacciati il cervello nella mia cameretta

Sì, sono cresciuto sì dentro una gabbietta

Quando esco metto sempre una passata di smalto

Oh mio Dio, sto cesso è pieno di borotalco

E tu ti stai truccando come una ballerina

Stai bevendo un tè speciale con la tua amica

Oh sì, sì, ti voglio sempre così

Sì, ti voglio sempre così [x3]

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide sei il mio sicario

Vai ti voglio sempre così

Maleducata

Ti voglio sempre così [x2]

Sì, sono una stupida bambolina

Sì, ti prego affogami nella tua piscina

Le regalo il cuore sì, così lo cucina

Strappa la mia pelle, sì, mettila in vetrina

Scattami una foto sì, sono una modella

Sfila sul mio corpo sì, come in passerella

Di notte vanitosa, di mattina aggressiva

Di giorno una monella e una bambina cattiva

Sì, cose da femmina

Ti voglio sempre così (muah), cose da femmina

Oh mio Dio, cose da femmina

Ti voglio sempre così, cose da femmina (muah)

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide sei il mio sicario

Vai ti voglio sempre così

Maleducata

Sì, ti voglio sempre così

Maleducata

Fammi male ora che sto qui

Maleducata

Sì, l’amore uccide sei il mio sicario

Vai ti voglio sempre così

Scoiattolina sexy, oh yeah

Toglimi gli indumenti, olè

No, non vado bene a scuola, no, niente patente

Ti sto spogliando in bagno sì, ripetente

Oh sì, sì ti voglio sempre così

Oh mio Dio, ti voglio sempre così

Oh ye-yeah

Ti voglio sempre così [x2]

Foto di Luca D’Amelio da Ufficio Stampa GOIGEST