Il Coro dell’Antoniano festeggia il ritorno a scuola con una nuova canzone

Si intitola ‘Primo giorno di scuola’ la nuova canzone del Coro dell’Antoniano che festeggia il ritorno in aula di migliaia di bimbi italiani.

Primo giorno di scuola è la canzone con cui, a sorpresa, il Coro dell’Antoniano augura a tutti i bambini un buon anno scolastico. In questo ritorno in aula dopo mesi di lezioni a distanza, Zecchino d’Oro e DeAJunior vogliono, così, mandare il loro messaggio a tutti i bimbi che stanno rientrando sui banchi.

Diretto da Sabrina Simoni, il Coro bolognese si mostra accanto ai piccoli studenti – e, perché no, anche a tutti gli insegnanti – con un augurio fatto di positività e speranza. La gioia di incontrarsi di nuovo in fondo è un buon motivo per celebrare l’avvio di un percorso che per molte ragioni è ancora tanto incerto.

A firmare il testo della canzone è Alessandro Visintainer (che ha scritto anche il brano vincitore dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro), che ha inserito anche alcune parole della senatrice Liliana Segre. Un invito a tenersi per mano, piccoli e grandi.

Il Primo giorno di scuola cantato dall’Antoniano è in rotazione nel palinsesto di DeAJunior (al canale 623 di Sky) da lunedì 14 settembre. Non solo: il video è disponibile anche in rete, sul canale YouTube “Zecchino d’Oro – Le canzoni dell’Antoniano”, e su tutti i canali social di Zecchino d’Oro.

Inoltre, il sito ufficiale mette a disposizione un kit personalizzato con la canzone, il testo e la base musicale. Per divertisti insieme in ogni scuola d’Italia.

Foto Kikapress