Quarto Disco Platino per Fred De Palma in Spagna: è record

Ennesimo traguardo per Fred De Palma: è il primo artista italiano a raggiungere il Quadruplo Disco di Platino in Spagna.

Fred De Palma, che in queste settimane è in radio con il singolo Paloma insieme alla brasiliana Anitta, mette a segno un nuovo successo internazionale. Il brano premiato è Se Iluminaba – versione iberica della hit Una volta ancora – con Ana Mena, certificato 4 volte platino in Spagna.

Quinto Platino in Italia con oltre 350mila copie certificate FIMI/GFK, Se Iluminaba è il primo singolo di un artista italiano a ottenere il Quarto Platino spagnolo. “Un record mai raggiunto prima – ha scritto sui social De Palma – Abbiamo fatto la storia.”

Nessun sogno è troppo grande se ci credi davvero. Grazie a tutti.

Anche la cantante spagnola ha commentato entusiasta su Instagram: “Sono felice di festeggiare questo! Sono già 4 volte platino che Se Iluminaba raggiunge in Spagna. È pazzesco, famiglia! Questo è grazie a te e grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa canzone, vi amo!”

E mentre Fred De Palma annuncia la pubblicazione del remix di Como llora (dall’11 settembre), continua anche il successo di Paloma. Disco di Platino FIMI, il brano è da settimane fra i singoli più ascoltati e trasmessi nelle radio.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy