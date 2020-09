Non solo star del cinema: per l’inaugurazione del Festival del Cinema di Venezia sono sbarcate in laguna anche le stelle della musica italiana. Ecco Elodie, Marracash e Diodato.

Al via a Venezia la 77° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che ogni anno porta a Lido star di tutto il mondo. Ma come sempre anche tanti volti, e voci, della musica fanno capolino in laguna per alcuni degli appuntamenti e party più esclusivi in location da sogno.

Per l’inaugurazione ufficiale di Venezia 77, ecco infatti sbarcare in Darsena la coppia più ammirata della serata: è quella formata da Elodie e Marracash. I due artisti, splendenti e sempre più innamorati, hanno posato sorridenti per i fotografi sfoggiando un total look Versace.

In particolare, la cantante di Guaranà e Ciclone ha indossato una abito fasciato argento con tanto di mascherina coordinata. Un vero splendore di sensualità ed eleganza che ha trasformato Elodie in una sirena quasi extraterrestre.

Ma per la serata inaugurale sul red carpet a Venezia è arrivato anche Diodato, anche lui al centro dei riflettori. Reduce da alcune date live in tutta Italia, il vincitore di Sanremo 2020 sta vivendo un’estate di grandi soddisfazioni anche dal mondo del cinema.

Il brano Che vita meravigliosa, scritto per il film La De Fortuna di Ozpetek, ha infatti vinto sia il David di Donatello e sia il Nastro d’Argento come miglior canzone originale. Inoltre, Fai Rumore dopo il primo posto a Sanremo si è portata a casa anche il Premio Lunezia.

Foto Kikapress