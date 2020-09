Tommaso Paradiso, il nuovo singolo è ‘Ricordami’: il testo della canzone

Dal 2 settembre è in digitale ‘Ricordami’, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che venerdì 4 settembre sbarca in radio. Ecco il testo del brano.

Si intitola Ricordami il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che torna in radio dopo il successo di Ma lo vuoi capire (solo per citare la traccia più recente). Scritto dal cantautore romano e prodotto da Francesco ‘Katoo’ Catitti, il brano traduce in versi quel sentimento vagamente nostalgico che è la firma di Paradiso.

Tratti retrò, grazie anche alla presenza del sax, Ricordami è la colonna sonora di una fine estate inedita e anticipa ufficialmente il primo album solista del romano. Il progetto è, infatti, atteso per l’inizio del 2021 e sarà seguito da un tour nei palazzetti tra i mesi di aprile e maggio 2021.

Io non sono perfetto, anzi, sono sbagliato sin dalla nascita. Ma mi piace così. Ricordami è vostra.

Il Sulle Nuvole Tour di Tommaso Paradiso toccherà le maggiori città italiane – da Milano a Catania passando per Roma, Firenze, Torino, Napoli e Bari – riportando così l’artista sui palchi. I biglietti sono disponibili online e nelle rivendite autorizzate.

LEGGI ANCHE: ‘Heroes’: LaFeltrinelli sostiene l’evento con album italiani a prezzo scontato

Tommaso Paradiso: il testo di ‘Ricordami’

Noi che crediamo solo ai sogni e basta

Noi che fumiamo mentre va la pasta

Noi che sbagliamo a mandare i messaggi

Nessuno che capisce i nostri sbagli

A noi che non ci piace fare finta

A noi che a volte non abbiamo grinta

Amore, Sally, toccami la mano

Scopiamo pure su questo divano

E se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

Ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo [x2]

Tu che mi dici asciugati i capelli

Tu che ti svegli sempre dopo di me

Io che non so neanche che giorno è

ma son contento ce ne andremo in vacanza

E se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

Ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo [x2]

Abbracciami, baciamoci

Ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Sarà un successo, sarà un successo

Foto Kikapress