Sofia Tornambene chiude la trilogia unplugged con ‘Fiori Viola’: il testo

L'1 settembre esce 'Fiori Viola', il nuovo singolo di Sofia Tornambene che chiude la trilogia unplugged registrata presso gli studi della RCA.

Martedì 1 settembre arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Fiori viola, il nuovo brano di Sofia Tornambene, la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, ultimo capitolo della trilogia completamente unplugged, frutto di una straordinaria sessione di registrazione negli studi della RCA, che arriva dopo l’uscita dei precedenti Tra l’asfalto e le nuvole e Finali imprevisti.

La canzone è un’intensa ballad chitarra e voce che racconta la fine di un amore e del momento in cui è necessario dirsi addio (“Se parli dolcemente/ti ascolto fra la gente/e no che non mi sento io/parte di un addio”).

Il video che accompagna l’uscita della canzone è diretto sempre da Stiv Michael e testimonia la magia di quelle ore passate negli studi di registrazione della RCA.

Sofia Tornambene, il testo di Fiori Viola

Ogni volta ci ricado

ma ho capito chi sei

solo che non riesco

a giudicarti mai

Nei silenzi cerco cose

che poi non mi dirai

sei il profumo che non hai

Non vedi che è difficile

dirti che me ne andrò

non credo ci riuscirò

Fiori viola che lascio qua

nei posti in cui passi tu

nei giorni in cui sei un po’ giù

Se parli dolcemente

ti ascolto fra la gente

e no che non mi sento io

parte di un addio

Io ti urlerò presente

quando non vedrai niente

ti perdo in un istante

ma ti trovo sempre

Quadri rotti dentro casa

una festa a sorpresa

sdraiata per terra

Ripenso a te ma è strano se

la voce che non hai

non mi risponde mai

Fiori viola sulla porta

così quando l’apri tu

sarà come un déjà vu-u-u

Se parli dolcemente

ti ascolto fra la gente

e no che non mi sento io

parte di un addio

Io ti urlerò presente

quando non vedrai niente

ti perdo in un istante

ma ti trovo sempre

uuh uh uh

uuh uh uh

uuh uh uh

io ti trovo sempre

uuh uh uh

uh uh uh

uuh uh uh

io ti ritrovo sempre