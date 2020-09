M¥SS KETA, ‘Giovanna Hardcore’: «Un rave nascosto in una prateria desolata», il testo

M¥SS KETA torna con il nuovo singolo 'Giovanna Hardcore' prodotto da Riva per Island/Universal Music. Il testo della canzone.

Il 28 agosto è uscito Giovanna Hardcore, il nuovo singolo di M¥SS KETA prodotto da Riva per Island/Universal Music Italia. L’1 settembre è finalmente disponibile anche il video del brano, diretto da Giada Bossi.

«Una passeggiata solitaria a cavallo del mio fedele Soleador – dice M¥SS KETA del brano – il mio hard-cuore che inizia a battere come una cassa dritta, un rave nascosto in una prateria desolata».

Difficile dare torto alla Regina di Porta Venezia che, nel video, si lascia trasportare da ispirazioni diverse: dal celebre capolavoro di Carl Theodor Dreyer (La passione di Giovanna d’Arco, 1928) a Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij, da La cicatrice intérieure a La leggenda di Kaspar Hauser (2012) di Davide Manuli.

«Lasciatevi trasportare in questo sogno atemporale fino a perdere i sensi – continua M¥SS KETA – fatevi cullare al ritmo di un’estasi mistica e ancestrale lunga centinaia di anni: è arrivata Giovanna Hardcore, e ho detto hardcore».

M¥SS KETA: il testo di ‘Giovanna Hardcore’

Pronto? Chi sei? Non ti sento

Pronto? Chi sei? Non ti sento

Non ti sento tesoro, ma non è che provi a mandarmi un vocale?

Perché proprio non ho capito

Chi mi chiama

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore (x2)

E ho detto, HARDCORE

HARDCORE

HARDCORE

La ballo, hey

Al parco

Ballo

La hardcore

Mi guardi sul tuo laptop

Io ti guardo dall’alto

Voglio la prova in campo

Chiedi punta e ti do tacco

Galoppo per il borgo

King Arthur

Ponte levatoio

No, parkour

What the fuck! Fuck!

What the fuck! Fuck!

What the fuck!

Sono Giovanna Hardcore

e ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

Hardcore

Hardcore

La ballo, hey

al parco

Ballo, mh

La hardcore

Il mio è vero amore

La hardcore suona nel mio cuore

Hard-Cuore

(I’m on fire baby!)

(La ballo al parco

ballo la hardcore)

Sono Giovanna Hardcore

e ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

(What the fuck! Fuck!)