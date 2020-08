MTV VMAs 2020, dal ‘nude look’ di Miley Cyrus allo ‘schermo’ di Lady Gaga

Il nude look di Miley Cyrus conquista tutti (e stupisce) agli MTV VMAs 2020: ecco tutti i look 'più estremi' della serata.

Look bizzarri e colori abbaglianti, ma nessuno come Miley Cyrus agli MTV VMAs 2020.

Gli MTV VMAs 2020 si sono svolti a New York, dopo un’attesa durata per tutta l’estate. A causa dell’emergenza sanitaria, gli ambiti premi per i video musicali migliori dell’anno sono andati in onda rigorosamente senza pubblico, ma gli artisti non si sono certo risparmiati sia nelle performance che nello sfoggio di look bizzarri. Il red carpet, del resto, è d’obbligo per ogni show che si rispetti.

A dominare la lista dei look più stupefacenti degli MTV VMAs 2020 c’è senza ombra di dubbio Miley Cyrus. La popstar si è infatti presentata con una creazione di Thierry Mugler: un velo di tulle nero con grandi paillettes che mostrava reggiseno a fascia e slip neri. Un nude look che ha stupito gli utenti e in pieno stile Miley. Se avevamo dubbi sulla capacità di Miley di lasciare a bocca aperta, la popstar è stata ancora una volta una conferma.

Anche Lady Gaga – regina della serata con ben cinque premi portati a casa – ha approfittato dello show per indossare uno schermo in plexiglas. «Indossavo schermi per il volto prima che diventassero di moda» ha commentato la popstar su Instagram, dimostrando di essere sempre al passo con i tempi. O, addirittura, di precederli.

Note di merito per Bebe Rexha e le sue unghie e per la collana di Machine Gun Kelly su un completo rosa.