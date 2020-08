Vasco Rossi, dito medio contro “negazionisti e terrapiattisti”

View this post on Instagram

Quello che conta sono le tue sensazioni!! Devi riuscire a spogliarti degli Altri. Quando muori sei solo …ricordi?? e ricordatelo sempre. Devi sentire solo le tue eMoZioNi sensazioni gusti pensieri. Non quelli degli altri stai attento… gli Altri: quello che TU pensi che pensino, quello che TU credi che credano, quello che TU giudichi che giudichino! Non importa non conta. Non deve esistere per te!! Per te devi esistere solo TE!! Solo quando sarai riuscito a fare questo potrai permetterti di guardarli di vederli di sentirli e di parlarci! Devi andare nel deserto ….70 giorni. Prenditi dietro le tue eMoZioNi lasciati prendere completamente e dimentica tutto il resto tutta l'altra gente!! Vacci dietro sempre e solamente!!! e quando sei così vai benissimo anche all'altra gente!! perché sono tranquilli perché tu non li giudichi e li lasci vivere! pensa che sballo ognuno totalmente perso per i fatti suoi! #quellocheconta #diariodibordo #6come6 #semprescomodo #redeglistadi #redelrock #vascononstop #onlinenonstop #arrivarevivisanielucidial2021