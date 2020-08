Mika in concerto per il Libano: come assistere all’evento “I Love Beirut”

View this post on Instagram

Tickets for my very special 'I ❤️ Beirut' show are on sale now! The show will stream across 4 time zones on 19th September via @youtube to raise money for the people of Beirut. Donations will be allocated to @lebaneseredcross and #savethechildrenlebanon. Link for tickets in bio! I biglietti per il mio specialissimo show “ I ❤ Beirut” sono ora in vendita. Sarà uno spettacolo solamente in streaming per raccogliere fondi in aiuto a @lebaneseredcross e #savethechildrenlebanon per sostenere la popolazione di Beirut martoriata dalle esplosioni di pochi giorni fa. Unitevi a noi su Youtube il 19 settembre, il vostro contributo sarà di grande aiuto! Link in bio per acquistare i biglietti al prezzo speciale di 10 Comme je l’ai annoncé ce Week-end je donnerai le 19 septembre prochain un concert unique, exclusif et intimiste appelé « I love Beirut » , en ligne pour aider et soutenir Beyrouth dans sa reconstruction. J’ai le coeur brisé quand je pense à ceux qui ont perdu leur toit, parfois leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette explosion. Si vous voulez aider et soutenir avec moi, les places pour le concert seront exclusivement en vente demain sur Ticketmaster au prix unique de 10 euros. C’est le seul moyen pour assister au concert qui se passera sur YouTube et on sera tous ensemble. Je compte sur vous ! #ilovebeirut