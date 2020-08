J-Ax, lo sfogo su Instagram: «La bandiera Italiana è di tutti gli italiani»

View this post on Instagram

Quanto mi sono rotto il c…o di quelli che appena dici che i politici che creano assembramenti sono idioti (come chi si affolla nei club) ti danno del grillino “filogovernativo”.⠀ Mi viene il vomito per quelli che sostengono leader di partito che dietro una maschera di “patriottismo tarocco” hanno nel loro programma evasione fiscale, condoni e furberie varie, e soprattutto l’egoismo:⠀ Prima noi! (Gli immigrati possono morire).⠀ La cosa che mi fa più salire il sangue alla testa è che questi si nascondono dietro il tricolore, così appena qualcuno gli fa notare che gli escrementi che hanno nel cervello puzzano, ti danno dell’antiitaliano , comunista e radical chic.⠀ Allora oggi davanti alla bandiera esposta in Gae Aulenti a Milano voglio giurarvi 3 cose:⠀ 1) Ho sempre odiato i cosiddetti “radical chic”. Sono di Milano e dopo il traffico e le polveri sottili sono loro la maggior causa di cancro nella città.⠀ Mi piace pensare al mio successo come se fosse un bastone nel retto di “gente cool”, trend setter e fashionisti.⠀ 2) La bandiera Italiana è di tutti gli italiani 🇮🇹 ⠀ italiano è chi ama l’Italia, nei fatti non nelle parole, cioè con il lavoro onesto, pagando le tasse,rispettando il prossimo.⠀ 3) Oggi non è più questione di destra o sinistra, quella è una trovata del potere (di chi lo ha e di chi lo vuole) per ridurre tutto a un Derby in modo che il popolo bue e ignorante (e orgoglioso di esserlo) si sputi addosso insulti qui in basso, senza mai guardare chi dall’alto ce lo mette in c..o.⠀ La vera lotta oggi è tra progressisti e conservatori e di questi ultimi ne sono pieni tutti gli schieramenti politici, sinistra compresa.⠀ Firmato: J-AX⠀ Italiano 🇮🇹