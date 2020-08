Levante firma ‘Vertigine’ per la colonna sonora della serie Netflix ‘Baby 3’

Instancabile: dopo il singolo ‘Sirene’, Levante ha annunciato un nuovo inedito. Si intitola ‘Vertigine’ e farà parte della colonna sonora della serie Netflix ‘Baby’.

Tra una foto della sua Sicilia e uno scatto che alimenta le voci di un nuovo amore, Levante ha annunciato il suo nuovo inedito. Sul profilo Instagram della cantautrice, infatti, ecco il teaser della stagione finale di ‘Baby’, fortunata serie tv di Netflix che arriva al suo epilogo il prossimo 16 settembre.

Proprio per l’ultimo capitolo, Claudia ha firmato un brano che ascolteremo nella colonna sonora dei prossimi episodi. “Sulla musica degli Altarboy ho scritto Vertigine – ha postato Levante – Felice di aver dato un piccolo contributo.” Queste le parole della cantautrice, che solo qualche settimana fa ha rilasciato il singolo estivo Sirene, dalle note fra dolcezza e crudeltà costruite come un dialogo di disillusione.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone è ‘Latina’: il nuovo singolo dal 28 agosto

Costretta ad annullare il tour per la situazione di emergenza sanitaria in corso, Levante rimane così fedele alla sua arte che in questo 2020 le ha portato grandi soddisfazioni. Dalla hit sanremese Tikibombom con la sua più intima home version alla traccia per l’estate nata in pieno lockdown fino a Vertigine, l’artista continua a nutrire la propria creatività.

Lo hai mai preso il vento? Un abbraccio nel mezzo di agosto.

“Non è facile per nessuno dire ’questa estate non lavoriamo’ – ha dichiarato a proposito dell’ultimo singolo – e non lo è stato nemmeno per me che sono un animale da palco e al momento, lontana dal live, sono in cattività.

Ho sentito il bisogno di raccontare, come sempre, la realtà, il contesto… e non di fingere che, dal 21 giugno, quando è esplosa l’estate, siamo tornati o a fare quello che facevamo la scorsa o che faremo nella prossima. Questa è un’estate diversa e io sono qui a raccontarla”. Parola di Levante.

Foto Kikapress